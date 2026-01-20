La musa di Salvador Dalí, Amanda Lear, affronta con ironia e coraggio l’ennesima sfida di salute, tra fragilità umana e il desiderio di tornare a splendere

Il post che ha scosso i fan

Non ha mai amato le mezze misure, né sul palco né nella vita. Eppure, questa volta, Amanda Lear ha scelto la via della vulnerabilità per comunicare con il suo pubblico. Con uno scatto condiviso direttamente dal letto d’ospedale, l’artista, ottantaseienne, ha rivelato sui social, di essere finita nuovamente sotto i ferri. «Terzo (e si spera ultimo) intervento agli occhi in due mesi», ha scritto con quella sintesi tagliente che la contraddistingue. Una notizia che ha immediatamente fatto il giro della rete, destando preoccupazione ma anche grande ammirazione per la tempra di una donna che non ha mai smesso di lottare contro i segni del tempo.

Un cuore già messo a dura prova

Questo stop forzato non è che l’ultimo capitolo di un periodo delicato per Amanda Lear. Già nel 2022, Amanda aveva affrontato a viso aperto una complessa operazione al cuore. Anche in quell’occasione, il messaggio era stato intriso di una dolcezza inaspettata: «Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan». Quella capacità di trasformare la paura in un atto d’amore è ciò che, ancora oggi, la rende un’icona senza tempo, capace di mostrare le proprie cicatrici (fisiche e non) senza mai perdere l’eleganza.

L’ironia come medicina contro la non giovinezza

Nonostante le difficoltà, la Lear non ha perso il vizio di sorridere delle proprie sventure. Celebri sono le sue parole rilasciate nel salotto di Verissimo, dove ha definito l’invecchiare come «un’ingiustizia da accettare». Proprio riguardo alla vista, aveva scherzato con la consueta dose di sarcasmo: «La cosa bella è che, invecchiando, ci vedi meno; così mi guardo allo specchio senza occhiali e mi vedo bellissima». Oggi, dietro quel terzo intervento agli occhi, c’è la realtà di una donna che, pur accettando le rughe, non rinuncia a voler guardare il futuro con la massima nitidezza possibile.

