Il film sulla vita di Amanda Lear

Nel pomeriggio di oggi per la prima puntata di Da noi… a ruota libera, trasmissione condotta da Francesca Fiandini, ha presenziato anche Amanda Lear. Artista a 360° è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista nei panni di cantante, attrice, showgirl e non passa di certo inosservata con i suoi modi di porsi e di esprimersi. In carriera non si è fatta mancare proprio nulla. L’amata attrice ha avuto modo di raccontarsi su Rai 1 e tra le tante cose ha fatto una sorprendente rivelazione.

Pare infatti, stando al suo annuncio, che presto sarà realizzato un film sulla sua vita di Amanda Lear. Una notizia che ha sicuramente incuriosito i suoi fan che da anni la seguono con immenso affetto. Ecco le sue parole nel corso del pomeriggio odierno:

“In America faranno un film sulla mia vita, ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un’altra cosa”, ci ha tenuto a puntualizzare subito Amanda Lear. “Sono felice di essere viva”, queste le sue parole in trasmissione da Francesca Fiandini.

C’è da dire che se il film su Amanda Lear è una vera e propria novità, non è la prima volta che vengono realizzati dei lavori che portano il suo nome. Come ricorda anche Il Mattino, in passato il regista Gero von Boehm ha dato origine a un documentario su Amanda Lear, dal titolo “Queen Lear”. Nel progetto si parla della vita privata e intima dell’attrice.

Così Amanda Lear a distanza di tanti anni di onorata carriera, continua a essere uno dei volti più affascinanti, imitati e richiesti… anche al cinema!

Novella 2000 © riproduzione riservata.