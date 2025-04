Amanda Lecciso ha preso parte a una chiacchierata con Alfonso Signorini in collegamento telefonico e sembra aver confermato la relazione con Iago Garcia.

La conferma di Amanda Lecciso

Sul web si è diffusa una breve intervista che Amanda Lecciso ha rilasciato in collegamento telefonico con Alfonso Signorini. Il conduttore ha voluto subito parlare con l’ex gieffina della foto dell’amaca che Iago Garcia ha pubblicato pochi giocni fa.

Lo scatto avrebbe, secondo molti utenti, confermato la relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello ma non c’erano certezze. Almeno fino a oggi, ovvero quando la stessa Amanda ha commentato:

“Che dire, nulla che tu già non sappia. Sai bene più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate. Anche per noi è una piccola vacanza meritata. Siamo in Puglia e stiamo molto bene”.

Nessuno ci avrebbe scommesso neanche 1€ sugli amago eppure..sono real 😅 https://t.co/b4PUHKanhB — lady (@ladyblack__90) April 29, 2025

In sostanza, anche senza dirlo esplicitamente, Amanda Lecciso avrebbe dichiarato che si sta frequentando con Iago Garcia. In un secondo momento ha aggiunto di averlo presentato già agli amici e alla famiglia in Puglia:

“Hai visto che sono coerente? A chi non piace Iago. A tutti gli amici e alla famiglia, è una persona stupenda. Così come si vede, è molto ironico ed è un piacere passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”.

Signorini le ha poi chiesto di che cosa parlano durante le cene e Amanda Lecciso ha risposto con una divertente battuta: “A cena ci diciamo perché non ti abbiamo invitato con noi“. Alla fine hanno parlato della partecipazione della nipote Jasmine a The Couple ma tutta l’attenzione dei fan è stata per la notizia della storia d’amore tra Amanda e Iago.

Anche voi avevate questo sospetto da un po’ di tempo? Fatecelo sapere con un commento!