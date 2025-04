Dopo settimane di gossip, adesso sembra arrivare la conferma: dopo la fine del Grande Fratello, Amanda Lecciso starebbe frequentando Iago García. Ad alimentare i gossip è una foto postata sui social dall’attore spagnolo.

Amanda Lecciso sta con Iago García?

È trascorso un mese dalla finale del Grande Fratello ma in queste settimane alcune degli ex concorrenti stanno ancora facendo parlare di sé. Solo nelle ultime ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione sono stati Amanda Lecciso e Iago García, che sembrerebbero aver dato il via a una frequentazione. I due infatti, dopo aver lasciato la casa, si starebbero conoscendo più a fondo e solo di recente a confermare il tutto è stata nientemeno che Stefania Orlando.

Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sa bene che per un momento era sembrato che tra la conduttrice e l’attore spagnolo ci fosse un interesse reciproco. Ciò nonostante tra Stefania e Iago non è nata altro che una bella amicizia e a oggi i rapporti tra i due sono serenissimi.

García dunque sembrerebbe aver concentrato le sue attenzioni su Amanda Lecciso e pare che i due si stiano frequentando. Solo nelle ultime ore come se non bastasse a confermare i pettegolezzi è stata una fotografia postata proprio dall’attore sui social che non è passata inosservata. Nello scatto vediamo la sorella di Loredana Lecciso su un’amaca. Stando a quanto si mormora, Iago si troverebbe a casa di Amanda, segno dunque che i due starebbero facendo sul serio.

Al momento tuttavia i diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire i gossip sul loro conto. Di certo però nei prossimi giorni potrebbero per la prima volta rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione.