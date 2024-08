Dopo l’esperienza al GF Vip, secondo i rumor Edoardo Tavassi sarebbe vicino a Pechino Express. Ma non in coppia con Micol!

Edoardo Tavassi vicino a Pechino Express

Durante le scorse settimane il sito Libero ha lanciato l’indiscrezione che per la prossima edizione di Pechino Express tra i concorrenti in lizza ci sarebbero Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ma potrebbero non essere i soli “pescati” dal Grande Fratello. Questo perché, stando ai rumor, anche Edoardo Tavassi sarebbe vicinissimo alla partecipazione.

Il romano ai tempi de L’Isola dei Famosi aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto partecipare in coppia con l’amico Nicolas Vaporidis. Ma a quanto pare secondo i recenti pettegolezzi le cose potrebbero essere diverse. Deianira Marzano tramite il suo profilo ha lanciato la notizia, spiegando che Edoardo Tavassi si sarebbe presentato con la speranza di poter fare breccia nel cuore degli autori.

Inizialmente si pensava, sempre in base a quanto riportato dall’esperta di gossip, che Edoardo Tavassi avrebbe potuto fare coppia con la fidanzata Micol Incorvaia, conosciuta durante l’esperienza al Grande Fratello. Da lì è nata una storia d’amore che ancora oggi prosegue a gonfie vele. Ma accanto all’ex vippone pare non ci sarà la sua dolce metà, ma una delle sue più care amiche, di nome Federica.

Sui social spesso e volentieri i due condividono dei video molto divertenti e così oltre a Edoardo Tavassi, anche Federica è diventata in breve tempo un volto noto sul web e molto apprezzato. Se così fosse, al momento non abbiamo certezza, sarebbe un bel colpo per Pechino Express e per i numerosi fan che non vedono l’ora di rivedere Tavassi nuovamente in TV. Peraltro il fandom adora la bella amicizia che unisce Edoardo e Federica, dunque potrebbe essere una mossa interessante. I due divertono e si divertono sui social. Lo faranno anche nel reality?