Giornata di festa anche per Nicolas Vaporidis! L’attore di Notte prima degli esami si è sposato in un castello in Toscana. Tra i tanti invitati anche l’amico de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, quest’ultimo accompagnato dalla fidanzata Micol Incorvaia.

Nicolas Vaporidis si è sposato

Un weekend ricco di matrimoni quello di questa settimana. Dopo Federico Chiesa, Pecco Bagnaia e Paulo Dybala, c’è un altro matrimonio vip da raccontare. Parliamo delle nozze di Nicolas Vaporidis. A sorpresa l’attore di Notte prima degli esami aveva annunciato l’intenzione di voler convolare a nozze con la sua fidanzata Ali. E quel giorno è finalmente arrivato!

LEGGI ANCHE: AAA cercasi casa per le vacanze! Giorgia Soleri chiede aiuto ma viene sovrastata dalle critiche

Come reso noto da alcune (e pochi contenuti su Instagram), Nicolas Vaporidis si è sposato in un castello della Toscana. Come riferito da TGCom24 l’attore e sua moglie si sono scambiati le promesse in “un agriturismo tra lucine, tavoli imbanditi e tanto divertimento”. Lo sposo ha anche cantato la canzone di Antonello Venditti, colonna sonora del film che gli ha dato la fama.

Presenti all’evento anche dei volti noti e in particolare un amico con il quale ha stretto un forte legame a L’Isola dei Famosi. Parliamo di Edoardo Tavassi. I due da quando sono usciti dal reality hanno costruito una bella amicizia e di conseguenza non poteva di certo mancare. Insieme a Tavassi la fidanzata Micol Incorvaia, che solo di recente ha festeggiato il matrimonio di sua sorella Clizia.

LEGGI ANCHE: Francesca Michielin è “piena rasa” degli hater di Taylor Swift e la difende con un video ironico

A Repubblica Nicolas Vaporidis, che è da sempre stato molto riservato sulla sua relazione (sia in TV che sui social), ha fatto sapere che a breve si sarebbe sposato, senza però dare troppi dettagli. Da un po’ di tempo lui e Ali fanno coppia fissa. Lei è per metà italiana e metà inglese e l’attore si è detto pronto dopo il matrimonio di creare una famiglia con lei. Preferisce però mantenere questo aspetto della sua vita per sé. Ora che lui e Ali si sono sposati potranno pensare ad avere dei figli e costruire insieme il loro futuro.

Auguri alla coppia da parte di tutti noi. Congratulazioni!