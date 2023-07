NEWS

Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

La dedica per Ignazio Moser

Qualche tempo fa abbiamo parlato del matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due hanno detto che si sposeranno presto, ma a quanto pare la data non è ancora stata decisa. A rispondere alle domande dei fan ci ha pensato proprio l’influencer, la quale ha spiegato che cosa sta succedendo:

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro.

Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Pochi giorni fa, invece, alcuni utenti hanno ipotizzato che Cecilia potrebbe essere in dolce attesa. Il dubbio è stato suscitato dalle foto di alcuni vestiti per neonati da lei pubblicate. Oggi, invece, parliamo di una romantica dedica che la sorella di Belen ha fatto a Ignazio Moser per il suo compleanno.

Lo sportivo ha compiuto 31 anni e per l’occasione la Rodriguez gli ha fatto trovare una torta con una candelina da spegnere. Con loro, nella foto che hanno pubblicato su Instagram, anche il cagnolino. In descrizione si legge: “Che la vita ti sorrida sempre, mio amore. Felice compleanno”.

Delle bellissime parole e un bellissimo augurio che sicuramente avrà fatto piacere a Ignazio. Sicuramente hanno intenerito i cuori di tutti i loro fan, i quali hanno commentato con messaggi di gioia l’immagine.

