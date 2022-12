NEWS

Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

X Factor

Il risultato di Ambra Angiolini su iTunes

Di recente ha avuto fine la nuova edizione di X Factor. Fino a qualche tempo fa girava voce che a causa dei costi di produzione non sarebbe stato più possibile produrre lo show, tutto sarebbe dipeso dagli ascolti totali. Le cose ora sono cambiate e il talent è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva. La finale è stata vinta dal duo che si chiama Santi Francesi. Nel corso dell’ultimo appuntamento, inoltre, i giudici (tra cui Fedez e Ambra Angiolini) si sono esibiti con un grande spettacolo, tra le urla esultanti del pubblico.

Fedez, per esempio, ha cantato “Crisi di Stato“, brano appena uscito. Così come sulla copertina del singolo anche in questa occasione si è mostrato con i tatuaggi coperti. Oltre al rapper, come dicevamo poc’anzi, anche Ambra è salita sul palco. La conduttrice ha portato sul palco del talent una canzone che da anni è rimasta nel cuore del pubblico. Stiamo parlando di “T’appartengo“, brano che cantava da giovanissima all’epoca di Non è la Rai.

Il pubblico ha cantato insieme a lei per tutto il tempo mentre ballava. Tanto che anche da casa l’hanno premiata nella classifica di iTunes. Per un po’ è stata al primo posto, per poi scendere al secondo (nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo) dietro ai Maneskin. Fatto sta che continua a stare sopra di diverse posizioni rispetto ai concorrenti di X Factor. Per esempio Beatrice Quinta si trova al settimo posto e i Santi Francesi al dodicesimo. Gran bel resultato per Ambra Angiolni.

