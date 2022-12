NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

Fedez

In una diretta su Instagram Fedez svela ai follower che non farà più album e parla della possibilità di un San Siro bis con J-Ax

“Non farò più album”, le parole di Fedez

Fedez è stato chiaro durante una diretta su Instagram. Durante questo imperdibile appuntamento gli argomenti sono stati tra i più disparati: dalla musica, alla finale di X Factor 2022, per passare a LOL e ancora alla possibilità di un San Siro 2.0 in coppia con J-Ax.

Ma ad attirare maggiormente l’attenzione sono state le dichiarazioni di Fedez sul suo futuro discografico. A mezzanotte uscirà il nuovo brano “Crisi di stato”, ma non ci sarà a seguire un disco.

Il rapper ha detto di non avere più la voglia di uscire con album nuovi (l’ultimo è Disumano uscito nel 2021). Sempre nel corso della chiacchierata con i fan ha fatto sapere anche che con la sua casa discografica sta lavorando per cambiare il suo contratto. Tale modifica gli permetterà così di uscire solo con dei singoli. Queste le parole di Fedez a riguardo: “Forse non ve l’ho mai detto. Ma io non faccio più album, sto tramutando il mio contratto, non ho più voglia di farne”.

L’idea di Fedez, infatti, è quella di concentrarsi sulle singole canzoni e darle il giusto spazio e attenzione: “Ho la sensazione che gli album siano troppo volatili. Ci lavori per due anni e poi…” , ha spiegato, per poi aggiungere: “A meno che tu non abbia un concept album. Io non sono abituato a farne. Quindi per me ha più senso uscire con una canzone”.

Fatta chiarezza su questo a incuriosire anche una domanda fatta da Fedez ai propri fan: “Se facessimo un San Siro io e J-Ax voi ci verreste?”, ha domandato. Forse qualcosa bolle in pentola? Al momento non ci è dato saperlo ma vista la reazione del pubblico, che ha accettato la sfida, non è da escludere.

Intanto questa sera Fedez si prepara per la finale di X Factor e ha già anticipato che la sua esibizione sarà “un po’ forte, sarò un po’ nudino”, ha detto. Il tutto potrebbe richiamare alla copertina del singolo che uscirà alla mezzanotte.