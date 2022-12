NEWS

Nicolò Figini | 9 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Marco Bellavia

Qualche giorno fa, durante la diretta del Grande Fratello Vip è stato annunciato che Ginevra Lamborghini sarebbe entrata di nuovo nella Casa. Ovviamente non come concorrente ufficiale, essendo stata squalificata, ma come ospite per alcuni giorni. Un’idea avuta dal conduttore per farla incontrare di nuovo con Antonino Spinalbese, con il quale ha creato un bel legame. Lei si è detta entusiasta: “Innanzitutto avrei bisogno di una vacanza. Ho cercato voli a destra e a manca, ma siamo arrivati tardi. Io una vacanzina me la farei… dentro la Casa? Perché no! Sono stata così bene“. A trovarsi in disaccordo, però, è stato Marco Bellavia.

Tramite un post su Twitter, infatti, l’ex vippone ha rivelato di sentirsi amareggiato e deluso dalla situazione. Considera il gesto come una mancanza di rispetto verso tante persone. In seguito ha anche chiesto l’opinione dei suoi follower:

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso“.

In questo commento vediamo menzionati anche Pamela Prati e una pagina contro il bullismo. Quest’ultima ha risposto scrivendo a Marco Bellavia: “La nostra raccolta firme non è servita a nulla. Come al solito chi commette errori viene valorizzato e non punito come si deve. Che insegnamenti vogliamo dare ai giovani? È giusto sbagliare, pentirsi ed essere perdonati. Ma essere così valorizzati sembra tanto eccessivo“. Ovviamente, come sempre in questi casi, il web è spaccato a metà.

Da una parte c’è chi sostiene l’idea di Bellavia e dall’altra chi è più favorevole al ritorno di Ginevra Lamborghini. Vedremo che cosa accadrà nella prossime puntate in seguito al suo ingresso. Di certo le dinamiche non mancheranno anche grazie a Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Vi terremo aggiornati. Seguiteci per non perdervi tante altre news.