Finisce un’era! Amadeus stasera condurrà per l’ultima volta Affari Tuoi

Debora Parigi | 1 Giugno 2024

Amadeus

L’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus è arrivata e questa sera andrà in onda. Si chiude un ciclo, fatto di grandi successi e ascolti e non sarà facile per chi verrà dopo.

L’ultima puntata di Affari Tuoi con Amadeus in onda sabato 1 giugno

Doveva arrivarare prima o poi ed è arrivata. Stiamo parlando dell’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus. Sono stati due anni di grande successo per il programma approdato in Rai nel 2003 quando l’azienda ne acquisì i diritti sul format olandese e che vide Paolo Bonolis come primissimo conduttore.

Nei tre anni di Bonolis il programma ebbe un enorme successo, vista anche la novità per il pubblico italiano. Poi Affari Tuoi passò di mano in mano riguardo la conduzione: Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti fino ad arrivare ad Amadeus. Proprio con lui il programma è tornato all’enorme successo di un tempo, grazie anche a qualche novità che ha dato freschezza.

Ogni sera, dopo il TG1, il conduttore insieme al dottore è riuscito a tenere incollati davanti alla TV milioni di telespettatori, rapiti dalle dinamiche del gioco e dalle storie dei partecipanti. Ogni sera ci sentiamo coinvolti con chi sta giocando, quasi come se ci fossimo noi. Empatizziamo con i concorrenti tanto che esultiamo alle loro grandi vincite e rimaniamo malissimo quando non portano a casa niente.

L’attrattiva di questo gioco riguarda molto anche il conduttore. Amadeus, già amatissimo dal pubblico, è stato uno di quei conduttori che è riuscito a trascinare il pubblico nel rimanere davanti alla TV fino alla fine. E non è da tutti questa bravura. È stato capace di tenerci col fiato sospeso, ha iniziato a far interagire anche il pubblico in studio, ha creato una “famiglia” tra i concorrenti.

In termini di guadagni, Affari Tuoi di Amadeus ha portato grandi entrate in Rai, ma adesso il ciclo d’oro sta giungendo al termine. Quella di stasera è l’ultima puntata del “gioco dei pacchi” per Amadeus. Da settembre il conduttore passerà a una diretta concorrente, Discovery, andando sul NOVE per programmi che ancora sono un mistero. Stasera quindi saluterà tutti, probabilmente tra le note di Due Vite di Marco Mengoni, canzone sempre presente nelle puntate del gioco.

Per il game-show ovviamente c’è ancora un futuro. Il programma tornerà nella prossima stagione TV con un nuovo conduttore. E il pole-position pare esserci Stefano De Martino. In attesa di ufficialità su chi ci sarà la sera dopo il TG1, sicuramente l’eredità lasciata da Amadeus non sarà facile e dovrà conquistare il pubblico proprio come ha fatto il suo predecessore.