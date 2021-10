Solo qualche giorno fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Amedeo Goria. Il giornalista, dopo un mese di percorso, è così tornato alla sua vita di sempre, e in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi. Nel corso della chiacchierata, Amedeo ha parlato dei concorrenti con cui ha legato di più, facendo i nomi di Alex Belli e Aldo Montano. Ma non solo. Goria ha anche ammesso di essere rimasto deluso da Gianmaria Antinolfi, e ha anche spiegato il perché. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Per dinamismo e versatilità, il trascinatore è Alex. Io ho legato con Aldo, quindi do il voto a lui e Alex. Mi ha un po’ deluso Gianmaria, da un manager mi aspetto una qualità e dialettica di contenuti maggiore. Gianmariacentrico, ne parlavo anche con Sonia, tutto gira attorno a lui. Lui va da un concorrente all’altro. Per me è sempre innamorato di Soleil Sorge, ora sta puntando Sophie Codegoni. Sembra che il mondo giri attorno a lui”.

Successivamente Amedeo Goria non ha potuto fare a meno di parlare di quanto accaduto con la sua fidanzata Vera Miales. Menzionando la presunta gravidanza della sua compagna così l’ex gieffino ha affermato:

“Vera ha parlato di gravidanza isterica. Con lei devo ancora confrontarmi davvero. Sono stati tre giorni terribili, facevo i calcoli perché non mi risultava potesse essere incinta. Però tutto è possibile. Ad un certo punto ho iniziato a pensare che al 60-70% fosse possibile. Io credo a lei perché le voglio bene, se fosse una montatura non voglio crederlo. Passerò per ingenuo, non so, ma voglio crederle. Quando dico che sono semi-fidanzato è perché alla mia età non ha senso parlare di fidanzamento. Io voglio condividere dei bei momenti con la persona. Quello che sarà, sarà”.