La verità sulla presunta gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria

Questa sera stiamo assistendo a una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, dove come al solito non mancano i colpi di scena. Uno di questi riguarda Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera Miales. Su di lei è emerso un gossip che parlerebbe di una presunta gravidanza. Durante la messa in onda di venerdì scorso il giornalista ha scoperto lo scoop e la sua reazione è stata piuttosto preoccupata, tanto da voler chiedere un confronto con lei.

Faccia a faccia che è arrivato proprio oggi, con Vera Miales pronta a rivelare come stanno realmente le cose al suo Amedeo Goria. Durante l’appuntamento si è presentata con un abito da sposa e una rosa. La ragazza ha spiegato che in realtà non è incinta, ma è rimasta un po’ male per alcune affermazioni fatte dal suo compagno riguardo una ipotetica gravidanza.

Lui le ha chiesto scusa, rendendosi conto di essersi spiegato male. Vera in lacrime, rivolgendosi ad Amedeo Goria ha detto:

“I conti non li sai fare proprio. Fuori sto combattendo una guerra sola e tu ancora continui a non fidarti di me e mettere ancora tutto in dubbio. Non è giusto. E come vedi non sono incinta, stai tranquillo. Perché come l’hai detto tu che il nome si decide in due, anche un figlio si decide in due”.

Vera ha qualcosa di molto importante da dire ad Amedeo… perché vorrebbe essere ascoltata, amata, supportata. #GFVIP pic.twitter.com/nMasAS4hpD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

Come dicevamo, successivamente, Amedeo Goria ha chiesto scusa per alcune frasi pronunciate parlando della loro storia e si è molto commosso nel dialogare con la fidanzata Vera Miales. Successivamente in una clip sono state mostrate anche le reazioni degli altri concorrenti in Casa e anche in questo caso non è mancato il confronto con gli altri vipponi. Lei è parsa risentita di alcune frasi pronunciate da alcuni di loro.

… e le reazioni nella Casa sono arrivate… eccome! #GFVIP pic.twitter.com/9xYN3NDJ4j — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

Amedeo Goria e Vera Miales, dunque, almeno al momento non saranno genitori come si ipotizzava. Lei non è in dolce attesa.

