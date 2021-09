Lo sfogo di Amedeo Goria

In questi giorni come abbiamo visto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Amedeo Goria. Il giornalista infatti nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è avvicinato ad Ainett Stephens.Tuttavia alcuni suoi comportamenti, tra cui il fatto di essere rimasto in slip a letto con lei, hanno infastidito l’ex Gatta Nera. Quest’ultima ha così frenato sul loro rapporto. Nel corso della terza puntata del reality la questione è stata affrontata, tuttavia non è tardata ad arrivare la forte reazione di Amedeo.

Goria infatti si è sfogato con Alfonso Signorini, con le opinioniste e con il pubblico. Secondo il giornalista infatti sarebbe passata un’immagine sbagliata di lui. A quel punto il conduttore è stato costretto a intervenire.

Signorini, così come Sonia Bruganelli, che aveva espresso il suo disappunto per l’accaduto ed è stata tirata in ballo dal gieffino, ha fatto chiarezza sulla situazione, e ha cercato di calmare Amedeo Goria.

Sonia ha qualcosa da dire ad Amedeo… si torna nuovamente sul suo rapportarsi con Ainett. #GFVIP pic.twitter.com/lLH8jEYn28 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Dopo che i toni si sono scaldati, in casa è ritornata la serenità. Tuttavia nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo confronto tra Amedeo e Ainett. Ma cosa accadrà tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

