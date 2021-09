Chi è Ainett Stephens? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo su Ainett Stephens, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, peso, vita privata e Instagram.

Chi è Ainett Stephens

Nome e Cognome: Ainett Mery Stephens Sifontes

Data di nascita: 28 gennaio 1982

Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)

Età: 39 anni

Altezza: 1,82 cm

Peso: 59 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Modella, showgirl e conduttrice televisiva

Marito: Nicola Radici

Figli: Ha un figlio, Christopher

Tatuaggi: Non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @ainettstephensreal

Ainett Stephens età, altezza e peso

Chi è Ainett Stephens, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6? Nata a Ciudad Guayana, la sua data di nascita è il 28 gennaio 1982. Oggi, infatti, ha 39 anni d’età, ha un’altezza pari a 1 metro e 82 centimetri e un peso di 59 kg circa.

Dove vive adesso? Insieme al figlio a Marbella, in Spagna. Della sua famiglia sappiamo molto poco, soprattutto riguardo ai genitori. Abbiamo la certezza, però, che abbia almeno un fratello e due sorelle. Questo grazie alle foto su Instagram. In una, infatti, scrive:

Solo chi ha il dono di avere dei fratelli può capire quanto siano davvero importanti. Un rapporto fatto di condivisione, giochi, ricordi , litigi ma soprattutto di tanto amore. Il mio percorso di vita assieme a voi mi ha portato ad essere quella che sono oggi , vi voglio tanto bene fratelli miei.

Per quanto riguarda gli studi, inoltre, Ainett Stephens in Italia si iscrive al corso di laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Proseguiamo, adesso, con la sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Ainett Stephens, sotto il punto di vista sentimentale sappiamo davvero poco. Dopo 9 anni di fidanzamento, nel 2013, sposa l’imprenditore Nicola Radici. Lei e il marito, oggi purtroppo separati, hanno un figlio, nato nel 2015, che chiamano Christopher.

Nel corso di un’intervista a Verissimo qualche tempo fa, riportata anche da Donna POP, la showgirl ha parlato dell’autismo del figlio e di come dopo un periodo di sconforto lei si è rialzata in piedi per lui:

Lui è capace di parlare, non lo fa spontaneamente, è un percorso molto lungo, ma non bisogna abbattersi. Come dicevo, all’età di 2 anni ha smesso di parlare e la diagnosi è stata subito chiara: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, ma lui aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa.

Dove seguire Ainett Stephens, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6, sui social? Cerchiamo di capirlo…

Dove seguire Ainett Stephens: Instagram e social

Nel caso in cui foste fan di Ainett Stephens potreste chiedervi quali profili social abbia. La risposta ve la forniamo noi. Prima di tutto, purtroppo, su Twitter possiamo vedere alcune sue omonime, ma non lei.

Dobbiamo, quindi, passare a Facebook dove troviamo una pagina pubblica che conta oltre 220mila seguaci. L’account è aggiornato, ma le stesse foto le possiamo trovare anche su Instagram.

Qui, infatti, notiamo tante immagini che immortalano Ainett Stephens mentre passa del tempo con il figlio o insieme alla propria famiglia. Non mancano, ovviamente, anche gli scatti professionali o mentre si rilassa in vacanza.

Parliamo, ora, della carriera…

Carriera

La carriera di Ainett Stephens ha inizio già nel 2000 quando arriva in semifinale al concorso di bellezza Miss Venezuela e posa per un calendario. Arrivata in Italia, nel 2004, continua a lavorare come modella arrivando anche in televisione con Sfilata d’amore e moda. Un anno dopo realizza un calendario sexy per Fox Uomo e la troviamo anche alla conduzione del programma Real TV per tre anni.

La sua popolarità, quindi, la porta a vestire i panni de “La Gatta Nera” nel quiz Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno. Insieme a Daniele Bossari, poi, presenta Azzardo su Italia 1 e su Rai 3 la trasmissione Circo Massimo Show. Nel 2007 e nel 2010 partecipa a Ciao Darwin, mentre per otto edizioni è al timone del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

Di lì a poco appare come ospite speciale nella finale del Grande Fratello 10 e la troviamo in Matricole e Meteore con Nicola Savino e Juliana Moreira. Ainett Stephens, quindi, nel 2011 approda al cinema nella pellicola Amici miei – Come tutto ebbe inizio. Tra gli altri show, poi, ricordiamo anche Quelli che il calcio, Detto Fatto e Chiambretti Supermarket. Nel 2021 la troviamo come concorrente al Grande Fratello Vip 6.

Programmi televisivi

Andiamo, adesso, a vedere nel dettaglio la lista dei programmi televisivi ai quali ha preso parte Ainett Stephens nel corso della sua vita fino a oggi:

Sfilata d’amore e moda (2005-2012)

(2005-2012) Scherzi a parte (2005)

(2005) Real TV (2055-2007)

(2055-2007) Mercante in fiera (2006 e 2009)

(2006 e 2009) Saturday Night Live from Milano (2006-2011)

(2006-2011) Azzardo (2007)

(2007) Ciao Darwin (2007 e 2010)

(2007 e 2010) Circo Massimo Show (2007-2010)

(2007-2010) Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo (2007-2014)

(2007-2014) La tintoria (2008)

(2008) Chiambretti Night (2009-2011)

(2009-2011) Grande Fratello 10 (2010)

(2010) Matricole e Meteore (2010)

(2010) Mercante in fiera YOUNG (2010 e 2012)

(2010 e 2012) Circo Estate (2013)

(2013) Quelli che il calcio (2013-in corso)

(2013-in corso) Detto Fatto (2012-in corso)

(2012-in corso) Chiambretti Supermarlket (2014)

(2014) Grande Fratello Vip (2021)

Ricordiamo, inoltre, che Ainett Stephens ha anche posato per i calendari Fox Uomo (2006) e Controcampo (2007). In più ha anche preso parte al film Amici miei – Come tutto ebbe inizio (2011).

Scopriamo cos’ha detto circa la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6…

Ainett Stephens al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la numero 6, e Ainett Stephens sarà una delle concorrenti. Nel corso di un’intervista riportata dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha spiegato che partecipa per mettersi in gioco.

All’interno della Casa più spiata d’Italia dice che scopriremo la sua vena chiacchierona anche se le mancherà molto abbracciare e baciare il figlio Christopher. Tra i suoi pregi, inoltre, ha detto di essere altruista, ma di contro ha un grande difetto, ovvero fatica a cedere e concedere.

Con gli altri inquilini, poi, Ainett Stephens afferma che cercherà di mostrarsi simpatica e di socializzare il più possibile. Alla fine del suo percorso, infine, spera di poter avere una nuova opportunità lavorativa.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia ad Ainett Stephens all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Sophie Codegoni

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Per quanto riguarda gli uomini, invece, al GF Vip 6 troveremo anche:

Davide Silvestri

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Gianmaria Antinolfi

Alex Belli

Giucas Casella

Aldo Montano

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Ainett Stephens al GF Vip 6

Il percorso di Ainett Stephens all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 13 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

(IN AGGIORNAMENTO)

