L’aneddoto doloroso di Raffaella Fico

Questa sera durante la puntata del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico è tornata a parlare della storia travagliata vissuta con Mario Balotelli. Dalla loro relazione è nata Pia, ma c’è un aneddoto che la gieffina ha rivelato. Lei durante la chiacchierata con Alfonso Signorini ha spiegato che l’amore provato per il calciatore lo definisce ‘totalizzante’ e di non essersi mai data così tanto nelle relazioni future.

Raffaella Fico ha poi descritto un po’ chi è Mario Balotelli, dicendo di lui quanto sia un ragazzo profondo, molto diverso da quello che conosciamo e che ha vissuto delle cose molto particolari nella sua vita. E a proposito della loro storia: “Avevo 21 anni quando ci siamo conosciuti. Non è stato subito un colpo di fulmine, a differenza sua. Mario mi ha corteggiata. Ci si sentiva e vedeva con gli amici. Al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”. Ed è proprio qui che ha parlato del doloroso aneddoto legato al periodo della gravidanza di Raffaella, quando Mario giocava al Manchester City:

“Insieme volevamo un figlio. In realtà lui lo sapeva della gravidanza, ma c’è stata tutta una situazione in cui poi lui non voleva più, mi ha cacciata di casa. Poi lo voleva, poi no. Una situazione abbastanza pesante. È stata una situazione abbastanza pesante. Abbiamo impiegato 7 mesi per avere Pia. Avevamo in progetto di avere una famiglia e sposarci. La nostra relazione è stata affollata, troppi ci mettevano il becco”, ha detto Raffaella Fico.

E ancora a proposito di questo ha rivelato quando è volata a Londra per fare sapere a Mario che avrebbe proseguito la gravidanza e chiedere un confronto con lui. Queste le parole di Raffaella Fico: “Lui era dentro casa con il fratello, la mamma, i suoi amici. E niente…non mi aprì e chiamò anche la polizia. Io fui costretta ad andare via con la polizia e con la bambina che portavo in grambo. L’ho perdonato e ora i nostri rapporti sono distesi. Anche lui ama Pia da morire, confermo”, ha concluso Raffaella Fico, che ha spiegato quanto sia servito del tempo affinché avvenisse la riappacificazione, con tanto di scuse di Mario Balotelli. (VIDEO COMPLETO QUI)

La storia tra Mario Balotelli e Raffaella Fico, indelebile, incredibile, vissuta, piena di passione ed attimi indimenticabili ma anche di incomprensioni e di momenti da non rivivere. #GFVIP pic.twitter.com/vrqn097X9d — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Una Raffaella Fico inedita quella che si è raccontata questa sera al Grande Fratello Vip. Ora il rapporto con Mario Balotelli si è ripristinato e le cose tra loro vanno benone. Sono rimasti buoni amici.

