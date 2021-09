1 Amedeo Goria in mutande al GF Vip

Il Grande Fratello Vip è iniziato appena da una settimana e già sta facendo discutere. In particolare ad attirare l’attenzione del pubblico è stato Amedeo Goria, padre dell’ex gieffina Guenda. Il giornalista, per chi non lo sapesse, si trova a dormire nel proprio letto insieme alla modella Ainett Stephens.

Ciò che recriminano alcuni utenti del web è il fatto che Amedeo stia spesso in mutande in giro per la Casa, un qualcosa che gli è stata rimproverata bonariamente anche da alcuni compagni d’avventura. Ieri sera, dopo aver preso il suo posto nel proprio letto, però, alcuni hanno notato qualcosa di strano.

Gli utenti hanno pubblicato una serie di video in cui si vede Amedeo Goria in mutande nel proprio letto, con Ainett Stephens accanto a lui, in quel momento distratta dalle chiacchiere con Carmen Russo e Davide Silvestri. Osservando nel dettaglio alcuni fan delle trasmissione sostengono che nei movimenti che si vedono sotto le coperte Amedeo abbia fatto una sorta di cambio di indumenti, ovvero togliere gli slip per mettere dei boxer.

Il gesto di Amedeo Goria sta facendo molto discutere. Ecco il preciso istante di cui parlano tutti…

Molti fan della trasmissione si sono riversati sui social e hanno commentato l’accaduto, chiedendo l’intervento degli autori. Ma Guenda Goria, figlia di Amedeo, che ne pensa di tutto questo? Ieri l’ex gieffina ha aperto il box delle domande e qualcuno le ha chiesto: “Sì, hai visto tuo padre levarsi le mutande?”.

Letto il messaggio Guenda ha risposto con un secco: “E lo scandalo dov’è?“.

Storia Instagram – Guenda Goria

Ma non è finita qui, perché Guenda Goria ha voluto dire la sua a riguardo, prendendo le difese di Amedeo, a detta sua preso di mira dal web. Andiamo a leggere le sue parole…