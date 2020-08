1 I casting di Amici 20 ormai sono aperti da diversi mesi e tra i protagonisti troviamo anche tre tiktokers oltre a Valerio Mazzei

La prossima edizione di Amici, la numero 20 per l’esattezza, è pronta a fare il suo ritorno su Canale 5. I casting sono aperti da tempo ormai e tra vecchie conoscenze e nuove leve, sono tanti a decidere di candidarsi per un banco. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei provini di Valerio Mazzei (a cui ha presenziato anche Maria De Filippi). Ma non è l’unico dei tiktokers ad essersi messo alla prova.

L’Accademia più famosa d’Italia, infatti, nel corso di questa fase, ha accolto altri tre famosi volti noti di TikTok, tutti nella categoria canto, esattamente come Valerio. A svelare la loro presenza la pagina Amici News. Ma chi sono i talenti scovati dal social?

Partiamo da Andrea Settembre, classe 2001. Il ragazzo all’età di 12 anni ha partecipato al programma musicale Io Canto e da quel momento ha iniziato a scrivere canzoni. Questo l’ha spinto a pubblicare alcuni singoli, che l’hanno portato, negli anni successivi, a vincere la categoria giovani del Festival Show nel 2016. Nel 2019 ha provato ad accedere a The Voice Of Italy e in quest’ultimo periodo ha riscosso grande successo su TikTok dove conta quasi 750.000 follower. Quest’estate ha pubblicato l’ultimo singolo dal titolo Bum Bum.

Alla lista dei tiktokers ad Amici 20 si aggiunge poi, come riferito da Amici News, anche Giorgia Malerba, altra star del web. Nata nel 1999 a Terni, la ragazza vanta la bellezza di 1,3 milioni di follower e ha all’attivo il singolo Loca con te, con conseguente video dove presenziano alcuni volti conosciuti di Amici.

Ultima, ma non per ordine d’importanza, è Giulia Buccheri. Famosa su Instagram e TikTok, ha partecipato ai casting di Amici 20, nella categoria canto, spinta anche dal supporto dei suoi sostenitori che hanno riconosciuto in lei del grande talento.

Tra loro dunque ci sarà una delle stelle nascenti della musica italiana? Amici 20 è pronto a tornare e promette grandi sorprese. Continua per le altre news sul programma….