1 Il vincitore di Amici 20

Stasera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 20, e finalmente scopriremo chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria ci sono Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy, tuttavia solo uno di loro alzerà l’ambita coppa. Naturalmente i fan del programma si chiedono già chi sarà a classificarsi al primo posto e chi invece si posizionerà sul podio. Mentre i bookmakers hanno già fatto i loro pronostici, svelando chi sono gli allievi più quotati, sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe accadere nel corso della diretta di questa sera. Ma scopriamo di più in merito.

Come sempre a far partire una votazione è stato il portale Reality House. Ma quali sono state le preferenze degli utenti e chi per il web potrebbe vincere la 20esima edizione del talent? Stando a quanto emerge, a classificarsi al quinto posto potrebbe essere Alessandro, che ottiene l’8% dei voti. A seguire troviamo Aka7even, col 18% dei voti, Giulia, col 20% dei voti, Sangiovanni, col 25% dei voti, e Deddy, che sarebbe l’ipotetico vincitore del web con ben il 28% dei voti!

Tuttavia è giusto precisare e ricordare che non è assolutamente detto che le case vadano esattamente in questo modo e che sia Deddy il vincitore di Amici 20. Come sappiamo infatti nel corso della serata potrebbe accadere di tutto, e a decretare il primo classificato saranno non solo i giudici, ma anche il pubblico da casa, tramite l’uso del televoto, che inciderà sul risultato definitivo.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo dunque i risultati di questa seconda votazione.