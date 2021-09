Un ex allievo di Amici 20 tra i concorrenti di Tu si que vales

1 Samuele Barbetta a Tu si que vales

Ieri pomeriggio negli Studi Elios di Mediaset è stata registrata una nuova puntata di Tu si que vales. E, come riporta il sito Quello che tutti vogliono sapere, proprio in questa occasione tra i vari talenti che si sono presentati c’è un volto molto conosciuto ai fan di Amici, specialmente quelli dell’edizione 20. Di chi stiamo parlando? Di Samuele Barbetta, chiamato da tutti Sam.

Il ballerino, che ad Amici 20 era nel team di Veronica Peparini, non è arrivato in semifinale per un soffio, nonostante durante i mesi precedenti al serale fosse sempre in cima alle classifiche e ricevesse voti altissimi. Il suo talento e il suo stile di danza non sono però mai passati inosservati e la scuola di Maria De Filippi è servita soprattutto come trampolino di lancio.

Samuele, infatti, ha adesso uno scuola di danza insieme alla fidanzata Claudia e ad alcuni colleghi ed amici. E proprio con questo suo team ha deciso di partecipare a Tu si que vales. Inutile dire che il gruppo è piaciuto tantissimo sia ai giudici (Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti) che alla giuria popolare (cioè il pubblico), capitanata da Sabrina Ferilli.

La partecipazione al talent ha anche permesso a Samuele Barbetta di vedere di nuovo la sua compagna di ballo ad Amici 20, nonché vicnitrice dell’edizione, Giulia Stabile. La ballerina, oltre ad essere professionista ad Amici, fa anche parte del team di conduttori di Tu si que vales accanto a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Chi era presente nel pubblico ha detto che tra i due ex allievi c’è stato, alla fine dell’esibizione, un tenero abbraccio. Però è avvenuto non a favore di telecamere, quindi quasi sicuramente questo gesto non lo vedremo in onda.

