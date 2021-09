Instagram rimuove “per atti sessuali” il video di due ex allievi di Amici 20

1 Instagram blocca un video a Martina e Tommaso

In questi giorni è accaduta una vicenda su Instagram che ha un po’ sorpreso i diretti interessati, due ex allievi di Amici 20, e anche i loro seguaci. Martina Miliddi e Tommaso Stanzani avevamo pubblicato sui loro profili una coreografia sulle note di Woman di Doja Cat.

Si tratta di una coreografia di coppia molto sensuale. E forse proprio questo non è piaciuto a Instagram. O meglio, non è piaciuto a qualche utente. Sì perché questo video è stato rimosso dal social network solo mel profilo di Tommaso, mentre è rimasto su quello di Martina. Questo significa che non è stato il social a cancellarlo di default, ma qualcuno lo ha segnalato nel profilo del ballerino. E Instagram lo ha rimosso da lì perché “il post non rispetta le linee guida della community”.

Allora viene da chiedersi, con quale motivazione non le rispetta? La risposta è molto semplice e sta nello screen postato proprio da Tommaso Stanzani nelle sue storie: “atti sessuali”.

Sia Tommaso che Martina Miliddi sono rimasti molto spiazzati dall’accaduto. Questo è il video ancora presente sul profilo Instagram della ballerina di latino-americano:

Sicuramente è molto sensuale, ma considerarlo “contenente atti sessuali” forse è un po’ troppo. Probabilmente la segnalazione è arrivata da un alto numero di hater.

