1 Amici 20: provvedimento disciplinare per tre cantanti

Nel corso del daytime di Amici 20 andato in onda alle 16.15 su Canale 5, Rudy Zerbi ha parlato a tutti gli allievi della scuola tornando sull’argomento inerente la mancanza di ordine e pulizia in casetta. Il professore di canto ha ribadito l’importanza di pulire sempre le stanze della casetta e tenerle in ordine. A tal proposito ha poi invitato tutti i ragazzi ad andare in camera da Sangiovanni e Deddy che stavano riposando. E ha fatto notare loro che la camera non era in ordine, anche se c’è chi non si è trovato d’accordo.

Comunque Rudy ha poi richiamato all’attenzione Deddy, Leonardo e Sangiovanni per un comunicato importante. I tre da inizio febbraio stanno saltando le lezioni in palestra che sono importanti per migliorare il loro modo di cantare. E Rudy Zerbi, per far capire loro quanto sia fondamentale tenersi in forma e farsi il fiato, ha citato degli esempi: Gianni Morandi e Vasco Rossi.

Deddy e Leonardo hanno subito ammesso il loro errore, mentre Sangiovanni, nell’ammeterlo, ha dato anche le sue giustificazioni. Rudy Zerbi, però, non ha sentito ragioni e ha scelto di sospendere la maglia ai tre allievi. Questo provvedimento significa nessuna esibizione durante lo speciale del sabato e le lezioni con i vocal coach posticipate di una settimana.

Sangiovanni ha però preso malissimo questa scelta da parte di Zerbi e si è duramente sfogato…