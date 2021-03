1 Serena in lacrime per Rosa?

Grande caos si è creato oggi durante il daytime pomeridiano su Canale 5 di Amici 20. La ballerina Serena ha infatti iniziato a piangere e ciò ha portato la sua squadra ad accusare Rosa per quanto successo. La ballerina della squadra Cuccarini-Arisa si è quindi arrabbiata tantissimo e, difendendosi, ha dato a tutti dei “falsi”. Ma come siamo arrivati a questo? Facciamo un passo indietro e spieghiamo la dinamica.

I ragazzi erano davanti allo schermo per scoprire i vari guanti di sfida lanciati da una squadra nei confronti di un’altra per il prossimo serale di Amici 20. A tal proposito, la maestra Alessandra Celentano ha scelto di lanciare un guanto Serena vs Rosa e ha riproposto il Can Can, rifiutato nella prima puntata. Visto che il pezzo era stato accusato di essere poco Can Can e di aver inserito passi appartenenti alla danza classica, la maestra ha modificato togliendo tutto ciò che c’era di classico e inserendo passi di Can Can puro. Il risultato è ovviamente venuto molto più complicato della scorsa volta e la stessa Serena ha detto che non è equo.

La ballerina ha comunque commentato mostrandosi sottotono e poco loquace, fino a scoppiare a piangere. A questo punto Maria De Filippi le ha chiesto cosa avesse, pensando che fosse preoccupata per l’esibizione sul palco. Ma così non era. E hanno preso la parola gli altri ragazzi della squadra Zerbi-Celentano, riferendo che il motivo è legato a ciò che era successo prima. E in particolare ai commenti derivanti dai componenti della squadra Arisa-Cuccarini. A questo punto, Rosa ha subito preso la parola dicendo: “Ecco, è qui che volevo arrivare”. Leonardo, in particolare, ha difeso Serena dicendo a Rosa che lei più volte parla sminuendola per le doti fisiche che ha.

Dopo l'assegnazione del guanto di sfida Serena sembra giù di morale… #Amici20 pic.twitter.com/zFb5vTeRCs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 23, 2021

La discussione è andata avanti a lungo e anche Enula e Sangiovanni hanno detto a Rosa che in varie occasioni parla e commenta i discorsi della Celentano lanciando frecciatine a Serena. Hanno quindi cercato di farle capire che non se la deve prendere con Serena se la maestra l’ha presa di mira. Rosa si è quindi arriabbiata tantissimo e sono volate parole grosse. La ballerina di Lorella Cuccarini ha accusato tutti di essere dei falsi e ipocriti. Ha anche accusato Sangiovanni di essere il primo ad aggredire tutti, tanto che il cantante per evitare di dire parole grosse, si è alzato e ha lasciato la stanza per qualche minuto.

Poi Serena e Rosa hanno avuto un confronto diretto…