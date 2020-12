1 Anticipazioni di Amici 20: tre allievi finiscono in sfida. Ecco cosa è successo

Tornano anche quest’anno, come di consueto, le anticipazioni di Amici 20. Nonostante la puntata con il talent show sia prevista per sabato con il pomeridiano, ieri 16 dicembre si sono tenute le registrazioni. Gli allievi come al solito hanno dovuto confermare il loro posto nella scuola, ma non sono mancati i colpi di scena, poiché tre di loro sono finiti in sfida e non solo. Andiamo a vedere passo passo quanto accaduto, grazie alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News.

La prima parte della trasmissione, come vedremo sabato, è dedicata alle sfide che vedono protagonisti Rosa (ballerina) e Aka7seven (cantante). I due si sono trovati in questa posizione poiché hanno violato quelle che sono le regole dell’Accademia. Cosa è successo? Vista l’emergenza Covid-19, tutti gli allievi sono stati mandati in casetta.

Ognuno di loro, però, si deve impegnare a tenere il luogo pulito e in ordine. Peccato, però, che tutto ciò sia venuto meno e entrambi sono stati piuttosto negligenti ai vari richiami. Per tale ragione gli insegnanti hanno deciso di mandare entrambi in sfida. Il loro talento è stato premiato e entrambi hanno così difeso il loro banco ad Amici 20.

Ma non solo, poiché c’è un’altra sfida richiesta da Anna Pettinelli e riguarda Arianna (cantante). Arisa non si è detta molto d’accordo poiché a suo avviso non pronta per affrontare una sfida, ma la sua collega è parsa irremovibile. Nonostante le titubanze, però, Arianna è riuscita a mantenere ben saldo il suo posto nella scuola.

Le anticipazioni di Amici 20, però, non sono finite qui…