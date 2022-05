1 Dopo Amici 21 arriva il primo album di Albe

Tra pochissimi giorni va in onda la finale di Amici 21, e finalmente scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del talent show di Maria De Filippi. A scontrarsi per raggiungere il primo posto saranno Luigi, Sissi, Alex, Michele, Albe e Serena e di certo ne vedremo di belle. In queste ore intanto sono arrivate delle belle sorprese per i cantanti della scuola. Gli artisti hanno infatti annunciato l’arrivo dei loro primi album, che verranno rilasciati nelle prossime settimane. I primi dischi a vedere la luce saranno quelli di Luigi e Alex, che hanno firmato un contratto discografico con un’etichetta di due ex allievi della scuola.

Il 17 giugno sarà invece la volta dell’album di Albe, che è già disponibile per l’acquisto in preordine. Il progetto conterrà non solo le canzoni che abbiamo già ascoltato in questi mesi all’interno del programma, ma anche dei brani inediti. Tuttavia in queste sul web è scoppiata una polemica che coinvolge proprio il cantante.

Come sappiamo fin dal suo ingresso ad Amici 21 Albe è stato paragonato a Sangiovanni per il suo aspetto fisico. Adesso come se non bastasse alcuni utenti sui social hanno attaccato l’allievo di Anna Pettinelli per via della copertina del suo album, che secondo i più ricorderebbe proprio quella di Sangio. Questi i due scatti messi a confronto:

la scritta uguale sto piangendo pic.twitter.com/upkWu9QWpk — greta (@stirpedimatto) May 11, 2022

