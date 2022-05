1 Luigi e Alex dopo Amici 21

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale di Amici 21, che andrà in onda in diretta su Canale 5 domenica 15 maggio. Sei come sappiamo sono i ragazzi che hanno avuto accesso all’ultima puntata e che si scontreranno tra loro per conquistare il primo posto. Parliamo di Luigi, Alex, Sissi, Serena, Albe e Michele. Mentre attendiamo di capire chi vincerà questa lunga edizione del talent show, per i cantanti iniziano ad arrivare le prime importanti soddisfazioni. Poche ore fa infatti sono arrivate le prime informazioni sugli album di Luigi e Alex, che usciranno rispettivamente il 2 e il 9 giugno e si intitoleranno Strangis e Non Siamo Soli.

Come se non bastasse sono state svelate anche le copertine dei primi progetti musicali dei due allevi, mentre ancora sconosciute sono le tracklist. Tuttavia possiamo facilmente immaginare che all’interno dei due album troveremo non solo le canzoni che abbiamo già ascoltato in questi mesi all’interno del programma, ma anche dei brani inediti.

In queste ore intanto alcuni utenti sul web hanno notato un particolare che non è passato inosservato. Prima di lasciare Amici 21 infatti Luigi e Alex hanno firmato il loro primo contratto discografico. Tuttavia i due cantanti hanno deciso di non collaborare con una major, ma con un’etichetta indipendente dal nome 21CO, che sembrerebbe essere stata fondata da due ex allievi. Di chi parliamo? Di Giordana Angi e di Briga!

