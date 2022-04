La sfida tra Alex e Luigi ad Amici 21

La terza puntata del Serale di Amici 21 è stata ricca di eventi. Purtroppo abbiamo visto l’uscita dal talent di Canale 5 del ballerino John Erik, allievo di Veronica Peparini. Ma non solo. Nunzio, infatti, è stato scelto come secondo potenziale eliminato. Tutto dipenderà dal ballottaggio finale e da come andrà quella sfida che si vedrà in seguito. Nel frattempo, però, abbiamo potuto vedere una sfida molto attesa. Stiamo parlando di quelle tra Alex e Luigi, i quali si sono esibiti sulle note di “Sex Bomb“.

Il maestro Rudy Zerbi, infatti, ha lanciato un guanto di sfida proponendo questa speciale comparata tre i due allievi. Si è partiti, quindi, con Alex. Il pubblico lo ha accompagnato tra applausi e grida d’entusiasmo per tutta la sua performance. In seguito il turno di Luigi. Lui si è presentato con un abbigliamo costituito da una maglietta trasparente e una specie di gonna. La fedele chitarra al collo.

I giudici, alla fine, hanno fatto i complimenti a entrambi. Maria ha anche precisato che per loro non è stato per nulla facile esibirsi in questo modo. Il cambio d’abito e l’entrata dal led hanno sicuramento reso ancora più carica d’emozione questa performance. Sabrina Ferilli, in seguito, ha anche aggiunto che la canzone non era per niente semplice da rendere sul palco. I giudici, ad ogni modo, hanno preferito l’allievo di Rudy.

