La parodia de “La notte vola” ad Amici 21

La terza puntata del Serale di Amici 21 si è presentata con l’introduzione di Sabrina Ferilli come terzo giudice provvisorio. Questo perché Stash è risultato positivo al Coronavirus. Le prime squadre a sfidarsi sono state quelle di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A vincere sono stati i primi due. La manche a eliminazione diretta ha decretato che a dover abbandonare lo studio è stato John Erik. Prima delle divertente esibizione di Celentano e Zerbi, poi, è partita la seconda manche.

I due professori hanno sfidato Lorella e Todaro. A vincere. però, questa volta la prima coppia di professori. Il primo eliminato provvisorio è stato Nunzio. Inizia, così, la terza manche. La gara, però, viene interrotta per un attimo da un guanto di sfida dei professori. Entrambe le coppie, infatti, hanno dovuto esibirsi sulle note de “La notte vola” della Cuccarini. Se quest’ultima e Todaro hanno portato a casa una performance lineare e molto apprezzata dal pubblico, gli altri due hanno fatto una loro versione. Qui sotto, infatti, potete vedere il video.

Possiamo, quindi, vedere i professori di Amici 21 presentarsi come “Lorello e Lorella“. Ovviamente hanno fatto una parodia con delle parrucche bionde in testa. Hanno cambiato il testo della canzone cercando di corrompere la giuria intimandoli a votare per loro e non per gli avversari. La loro interpretazione ha riscosso grandissimo successo. I giudici, poi, hanno anche dato i loro voti. Sabrina Ferilli ha premiato Rudy e Alessandra. Emanuele Filiberto, invece, Lorella e Raimondo, così come Stefano De Martino.

Per recuperare il momento e la puntata intera potete anche accedere alla piattaforma Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

