1 Amici 21: un allievo si prende una pausa

La scuola di Amici 21 ha chiuso i battenti da due mesi, eppure non si spengono (per fortuna) i riflettori sui concorrenti. Chi è in giro per l’Italia con i vari tour musicali o spettacoli di danza, chi in promozione con gli album. Insomma ognuno di loro si sta dando da fare per dimostrare il proprio talento e valore. Calma (all’anagrafe Marco Barbieri), eliminato durante la seconda puntata del Serale, pare aver preso una scelta importante.

Mentre il suo nuovo singolo ‘Fusione Nucleare’ è stato molto apprezzato dal suo pubblico, Calma ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social e prendersi una piccola pausa. Nulla di preoccupante, ma necessario per chi come lui ha bisogno di trovare il proprio spazio e tempo per scrivere nuova musica. A riferirne il messaggio è il sito di Isa & Chia, che ha riportato quanto segue in merito:

“Ciao ragazzi. Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social. Ho bisogno di guardarmi dentro, e prendere decisioni importanti, per essere felice, e soprattutto farvi ascoltare ciò che sono, sempre. Sono certo che capirete, non è facile, ma spaccheremo.

M”.

Ha scritto il cantante. Andando a sbirciare nel suo profilo Instagram però non c’è traccia del messaggio di Calma di Amici 21. Non sappiamo se l’artista ha cancellato quanto raccolto dal sito, oppure se la storia postata sia scaduta dopo le 24 ore come da prassi e come accade quotidianamente sul noto social network. In ogni caso il giovane artista continua a fare musica e si dice pronto a tornare al più presto con un nuovo progetto, oggi top secret.

In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo un passo indietro. Poco dopo Amici 21 Calma ha avuto modo di raccontarsi a Verissimo e rivelare un episodio non piacevole della sua adolescenza…