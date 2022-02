Chi è Calma di Amici 21? Età, vero nome e Instagram

Tutte le informazioni su chi è Calma, cantante di Amici 21, dalla biografia, alla vita privata, il vero nome, l’età, le canzoni e come seguirlo su Instagram.

Chi è Calma?

Nome e Cognome: Marco Barbieri

Nome d’arte: Calma

Data di nascita: 30 ottobre 1998

Luogo di nascita: Pesaro

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Fidanzata: dovrebbe essere single

Tatuaggi: ha vari tatuaggi soprattutto sulle braccia

Profilo Instagram: @heycalma

Calma età, vero nome e altezza

Conosciamo meglio chi è Calma, cantante di Amici 21. Vero nome Marco Barbieri, è nato a Pesaro, nelle Marche, il 30 ottobre 1998. Ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Non abbiamo invece informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, ne ha molti, soprattutto sulle braccia.

Marco è sempre stato appassionato di musica e si è avvicinato ad essa grazie al padre che suonava la chitarra. Così all’età di 5 anni anche lui ha iniziato ad approcciarsi a questo strumento. Successivamente si è messo a studiare musica, prima chitarra e poi scrittura e canto verso i 13 anni.

All’età di 18 anni Calma si è trasferito a Londra grazie alla vincita di una borsa di studio presso l’accademia Access To Music. Ed è qui che ha alternato lo studio della musica alle prime esibizoni dal vivo.

Vita privata: Clama ha una fidanzata?

Parliamo adesso della vita privata e sentimentale di Calma, ha una fidanzata o è single? In realtà non abbiamo informazioni su questo argomento, quindi non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sui social gira voce che il cantante abbia una fidanzata, ma non esistono prove a riguardo. Infatti se vediamo i suoi profili non risulta nessuna presenza amorosa.

Dove seguire Calma: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Calma di Amici 2021, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram.

L’account però è un po’ spoglio, non ci sono molti post e questo fa anche capire che è una persona poco social.

La carriera di Calma

Parliamo adesso della carriera di Calma. Come detto, si è approcciato alla musica da piccolissimo studiando molto in questo ambito. E ha iniziato le sue prime esibizioni live a Londra mentre ancora studiava in accademia.

Canzoni

Successivamente ha iniziato a collaborare con i produttori e compositori Cesare Chiodo (che ha prodotto alcuni singoli di Giordana Angi e lavorato accanto a Laura Pausini) e Bungaro. Proprio il suo singolo dal titolo Globuli bianchi è stato scritto a sei mani con Chiodo e Bungaro. Un altro suo singolo si intitola Sei troppo per me e il videoclip è stato girato nei luoghi più caratteristici di Roma. Per i casting di Amici 21 ha presentato l’inedito Routine.

Calma ha anche un account Spotify e proprio questi due singoli sono disponibili sulla piattaforma. Qui il cantante conta qualche centinaio di ascolti mensili, ma sicuramente con la notorietà aumenteranno.

Calma ad Amici 21

Il cantante Calma si è presentato ai casting di Amici 21. A Rudy Zerbi è piaciuto e ha deciso di assegnargli un banco nella puntata del talent andata in onda il 16 gennaio 2022, dopo aver mandato via Elena e Paily e aver eliminato Nicol. Calma si è esibito con il suo inedito Routine.

Il percorso di Calma ad Amici 21

Il cantante Calma è entrato nella scuola di Amici 21 nella puntata andata in onda il 16 gennaio 2022. A farlo entrare è stato Rudy Zerbi dopo l’eliminazione di Nicol e l’aver mandato a casa sia Elena e Paily.

Chi subito non ha avuto una buona impressione di lui è stato Alex, allievo di Lorella Cuccarini. In casetta ha infatti detto che secondo lui non aveva senso far entrare uno nuovo e soprattutto non gli sembrava che con il suo inedito potesse battere qualcuno di loro già dentro la scuola. Per questo motivo Rudy ha detto ad entrambi di preparare una cover e fare una sfida nella puntata in onda il 23 gennaio.

Si è passati a una sfida continua di canto tra lui e Alex, ma a vincere è stato quest’ultimo.

