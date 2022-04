1 Scopriamo chi l’allievo preferito di Amici 21

Questa sera su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 21, durante la quale assisteremo alle nuove sfide tra le squadre e a una nuova eliminazione. Manca ormai sempre meno alla finale ed è iniziato il conto alla rovescia per l’ultima puntata. Soltanto tra due settimane infatti scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà questa sera e chi lascerà la scuola a un passo dalla semifinale dopo l’uscita a sorpresa di LDA della scorsa puntata.

In attesa di vedere quello che succederà in studio, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro allievo preferito della sesta settimana di Amici 21. Voi lettori avete così espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai ragazzi meno votati troviamo

Serena, con l’1% dei voti

Sissi, con l’1% dei voti

Michele, con il 2% dei voti

Dario, con il 2% dei voti

Non è tutto. Andiamo a scoprire come prosegue la classifica generata dalle votazioni dei nostri lettori e chi è il vostro allievo preferito della sesta settimana di Amici 21.