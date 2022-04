Anticipazioni Amici 21 Serale settima puntata, rivelati i due allievi al ballottaggio

1 Anticipazioni settima puntata Amici 21

Eccoci all’ultima puntata, la settima, prima della semifinale di Amici 21 e alle consuete anticipazioni per le quali ringraziamo la pagina Amici News. La puntata andrà in onda sabato 30 aprile alle 21.30 su Canale 5. Ospiti di questa puntata Ghali e Nino Frassica.

Anche in questa puntata c’è un solo eliminato da scegliere tra i provvisori delle tre manche sempre previste. Quindi scopriamo anche chi sono gli allievi che vanno in semifinale, la quale andrà in onda la prossima settimana. Vediamo quindi come sono andate le sfide e chi sono i due allievi finiti al ballottaggio.

Prima manche: Zerbi/Celentano vs Cuccarini/Todaro

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Luigi contro Nunzio vince Luigi ;

contro vince ; 2^ sfida Michele contro Sissi vince Sissi ;

contro vince ; 3^ sfida Luigi contro Nunzio vince Luigi.

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano. Vediamo chi è l’eliminato provvisorio…