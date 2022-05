1 Ecco chi è il vostro allievo preferito di Amici 21

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 21 e nel corso della serata scopriremo non solo chi sono i 5 finalisti del talent show, ma assisteremo anche alle ultime due eliminazioni. Attualmente come sappiamo sono 7 gli allievi rimasti all’interno della scuola, e di certo durante la puntata non mancheranno tante emozioni, risate e anche qualche lacrima. La prossima settimana per di più nel corso della finale scopriremo invece chi sarà a vincere questa lunga edizione, che ormai tiene compagnia ai fedeli telespettatori di Canale 5 da settembre.

In attesa di scoprire quello che succederà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro allievo preferito della settima settimana di Amici 21. Voi lettori avete così espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai ragazzi meno votati troviamo:

Dario, con l’1% dei voti

Albe, con il 2% dei voti

Michele, con il 2% dei voti

Serena, con il 2% dei voti

Sissi, con il 4% dei voti

Luigi, con il 43% dei voti

Alex, con il 46% dei voti

Gli allievi più votati della settima settimana di Amici 21 sono dunque Luigi e Alex. Tuttavia a spuntarla per una manciata di voti è proprio l’allievo di Lorella Cuccarini, che si conferma essere il preferito dai lettori di Novella2000.it. Cosa accadrà dunque stasera nel corso della semifinale? Ma soprattutto, potrebbe essere uno tra Alex e Luigi a vincere questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.

