1 Anticipazioni Semifinale Amici 21

Siamo arrivati all’ottava puntata di Amici 21, la semifinale, e quindi scopriamo grazie alle anticipazioni riportate da Amici News, chi sono i cinque finalisti e i due che invece hanno lasciato la scuola. Ospiti di questa puntata sono Marco Mengoni e Nino Frassica.

La semifinale si svolge come lo scorso anno, quindi due gare di canto e una di ballo. Per ogni gara c’è un vincitore che va diretto in finale. I restanti quattro allievi poi si esibiscono e la giuria sceglie chi sono gli altri due finalisti e chi invece lascia la scuola. Vediamo quindi come si sono svolte le gare.

Prima gara: canto

Partiamo dalla prima gara, quella di canto, che ha visto esibirsi, per decidere quale squadra avesse il boccino, Albe, Luigi e Sissi.

La giuria ha premiato Sissi, quindi hanno iniziato la sfida la sqaudra Cuccarini/Todaro. Ecco come sono stati i risultati e chi è il primo finalista…