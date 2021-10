Amici 21, scatta il bacio tra un cantante e una ballerina (e no, non sono Luigi e Carola)

Albe e Serena di Amici 21 nuova coppia?

Oggi, mercoledì 20 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Amici 21, la sesta puntata per l’esattezza, e ringraziamo il sito Quello che tutti voglioni sapere, per le anticipazioni. Ed è proprio da queste che veniamo a conoscenza della nascita di una nuova coppia.

Nelle primissime puntate abbiamo visto che c’è qualcosa in corso tra Luigi e Carola. La ballerina di Alessandra Celentano e il cantante di Rudy Zerbi si sono avvicinati molto. Non c’è stato nessun bacio, ma solo una simpatia che potrebbe andare oltre l’amicizia. Tra loro però sembra un continuo stuzzicarsi. Entrambi si sono detti non interessari l’uno all’altra in quel senso, ma c’è un continuo di vicinanza e anche voglia di ingelosire l’altro. Quasi come se volessero smuovere la situazione che stanno vivendo tra loro.

Ben diverso è quello che è nato tra altri due allievi, davvero inaspettati. Stiamo parlando di Albe e Serena: lui cantante di Anna Pettinelli e lei ballerina di Raimondo Todaro. Durante la puntata registrata oggi e che vedremo domenica 24 ottobre su Canale 5 alle ore 14, Maria De Filippi ha mandato un filmato che li riguarda. In questo video i due si sono baciati.

È quindi nata una nuova coppia? Molti sul web si chiedono cosa ci siamo persi e soprattutto da dov’è nata questa vicinanza. Inoltre sembra che sia il cantante che la ballerina fossero fidanzati, ma non abbiamo certezza su questa cosa.

Novella 2000 © riproduzione riservata.