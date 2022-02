Un cantante della scuola di Amici 21 avrà l'opportunità di duettare con gli One Republic: il videomessaggio di Ryan Tedder.

Sorpresa per i cantanti di Amici 21

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21, una delle ultime del pomeridiano prima dell’inizio del Serale. Anche oggi verranno assegnate nuove maglie d’oro, che permetteranno ad alcuni degli allievi di accedere direttamente alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi per i cantanti della scuola è arrivata una grande sorpresa. Poco dopo la fine della gara cover giudicata da Il Volo, proprio la conduttrice ha fatto sapere ai ragazzi che era in arrivo una bellissima sorpresa.

Maria ha infatti svelato che gli One Republic, una delle band più famose e seguite al mondo, sceglieranno uno dei cantanti per una collaborazione inedita! Ma non solo. Ryan Tedder, leader del gruppo, ha inviato un videomessaggio ai ragazzi, annunciando a sua volta che nei prossimi giorni uno degli allievi potrà avere l’opportunità di cantare con lui!

Grande occasione dunque questa per i ragazzi di Amici 21, che nel mentre si sono mostrati emozionati e increduli. Ma chi di loro avrà la possibilità di collaborare con gli One Republic?

Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo ai cantanti.

