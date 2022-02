Anticipazioni Amici 21, altri quattro allievi accedono al Serale

1 Anticipazioni Amici 21: le gare di canto

Si è svolta nel pomeriggio oggi, sabato 26 febbraio, la registrazione della ventunesima puntata di Amici 21 per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e la pagina Amici news. La puntata va in onda domenica 27 febbraio su Canale 5 alle ore 14. Ospiti di questo appuntamento sono Il Volo per esibirsi e giudicare anche una gara di cover. Mentre il maestro Pennino presente per una gara tecnica. Una gara anche per il ballo giudicata da Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e Gabriele Rossi.

Infine presenti anche le radio con Federica Gentile, Beppe Cuva e Clarissa Martinelli. A presentare i loro inediti sono stati Aisha, Calma e Gio Montana.

Tra i cantanti non era presente Crytical, ma non ne conosciamo il motivo. Iniziano subito dalla gara delle cover (ricordiamo che chi è già al Serale non partecipa) giudicata da Il Volo. Questa la loro classifica:

Per quanto riguarda invece il giudizio del maestro Pennino, il brano da cantare è “Una vita in vacanza”. Ecco la sua classifica:

Aisha, Luigi e LDA Albe Calma Gio Montana

Nonostante LDA e Luigi siano arrivati anche questa settimana primi nella clsssifica generale, Rudy Zerbi comunque non ha ancora dato loro la maglia per accedere già al Serale. Il motivo è sempre lo stesso della della scorsa settimana. Rudy ha anche discusso con Anna Pettinelli perché reputa che Gio Montana non sia pronto per fare le cover. Non sappiamo bene in che modalità, ma due cantanti hanno comunque ottenuto il posto al Serale: Aisha e Albe.

Le anticipazioni di questa ventunesima puntata di Amici 21 riferiscono anche che il cantante dei One Republic ha mandato un videomessaggio. Ha detto che uno dei ragazzi avrà la possibilità di duettare con lui. Per deciderlo verrà fatta una gara tra i cantanti.

Passiamo adesso al ballo…