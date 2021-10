1 Carola e Luigi di Amici 21 stanno insieme?

Oggi, sabato 3 ottobre, va in onda la terza puntata del pomeridiano di Amici 21. Nel corso dell’appuntamento abbiamo visto esibirsi Luigi Strangis, il quale ha mantenuto la sua maglia dopo aver cantato Purple Rain, nonostante alcune critiche di Anna Pettinelli. Prima di lui, però, anche Carola Puddu ha dovuto andare in sfida con un ballerino che Veronica Peparini sperava entrasse. Peccato, però, per lui che la giudice esterna ha preferito la danzatrice.

Proprio in questo caso, alla fine della prova, Raimondo Todaro ha accennato a un possibile “inciucio” tra lei e Luigi. Ha reso noto, infatti, che parlando con Alessandra Celentano le ha chiesto proprio se tra i due ci fosse questo “inciucio“. Allora lei ha spiegato che il collega aveva usato questa parola e lei ne aveva parlato semplicemente come “simpatia“. Al momento non sappiamo se sia effettivamente così. Del resto, infatti, è la prima volta che il pubblico ne sente parlare. Nemmeno nel daytime in onda dal lunedì al venerdì hanno mai mostrato qualcosa a riguardo.

I diretti interessati non hanno commentato esplicitamente il fatto. Non hanno chiarito, ma forse, dagli sguardi che si sono scambiati, potrebbe davvero esserci del tenero. Rimaniamo in attesa di saperne di più. Del resto, quasi sicuramente, ora che è venuto fuori il discorso magari ne parleranno nelle settimane a seguire. Questo potrebbe trattarsi solo dell’inizio e in futuro nascerà la prima coppia all’interno della scuola di Amici 21 (QUI per recuperare la puntata). Lo abbiamo visto accadere, per esempio, in passato. Esempio più recente quello tra Giulia Stabile e Sangiovanni, anche in questo caso una ballerina e una cantante.

Nel frattempo, però, andiamo a rivedere un comunicato che Mediaset ha rilasciato in merito alla programmazione del talent. Continuate a leggere…