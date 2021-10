1 Il rapporto dei due concorrenti di Amici 21

Nel corso dell’ultima settimana abbiamo parlato di una possibile simpatia tra due concorrenti di Amici 21. Stiamo parlando di Carola Puddu e Luigi Strangis. Nella puntata di domenica 3 ottobre, infatti, i professori Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno ipotizzato che si stesse creando quello che hanno chiamato un “inciucio“. I due ragazzi si sono scambiati sguardi e sorrisi imbarazzati in quel momento ma nessuno ne ha parlato più di tanto.

Nel corso di questa settimana, però, in casetta abbiamo visto Carola pensare molto ai sentimenti che prova per il cantante. La ballerina, infatti, ha più volte ripetuto di non essere sicura di ciò che prova. Ha anche aggiunto, infatti, che lei è entrata nella scuola per concentrarsi esclusivamente sulla danza, che considera la sua vita oggi. In queste ultime ore, nella puntata daily mandata in onda su Canale 5, abbiamo visto i due parlare da soli.

La concorrente di Amici 21 è stata la prima a parlare, dopo essersi preparata dei foglietti per non perdersi nel discorso. In sostanza ha messo in chiaro, come si può vedere anche nel video su Mediaset Play (clicca QUI), che lei si sente intrigata da lui. Tuttavia non sa se può piacerle perché. Questo perché, secondo il suo punto di vista, un ragazzo deve prima farsi conoscere a fondo e solo dopo allora lei potrà dare un giudizio soddisfacente. Ha inoltre affermato che per il momento il suo interesse principale è la danza e che spera di rimanere amica con lui e che le cose non si facciano strane.

A prendere la parola dopo Carola, perciò, ci ha pensato Luigi: “Ora ti spiego. Io, al contrario di te, mi può intrigare una persona. Se mi intriga, allora là, sento che effettivamente può nascere qualcosa e cose varie. Io questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta“. Da queste parole, quindi in molti sul web hanno capito che Luigi non provi nulla verso Carola se non amicizia. Vedremo come continuerà il loro rapporto. Ricordiamo, infine, che il video completo si potrà recuperare su Mediaset Infinity o WittyTV. Continua…