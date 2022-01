Amici 21, che fine ha fatto Crytical? Il cantante non si vede in tv da settimane, parla la mamma

1 Dov’è Crytical?

Che fine ha fatto Crytical? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo da giorni e giorni riguardo il cantante ultimo arrivato di Amici 21. Il ragazzo, allievo di Anna Pettinelli, non era presente nell’ultima puntata andata in onda prima di Natale, quella del 19 dicembre. Oltre a lui erano assenti anche Mattia e Christian.

Dalle parole di alcune persone presenti alla registrazione, era stato riferito che i tre ragazzi non stavano bene, sembrava avessero preso l’influenza. In questi casi, vivendo tutti in una casetta a stretto contatto, chi è malato si isola in una stanza. E per gli spazi comuni indossa una mascherina. Si rischierebbe, altrimenti, che tutti si ammalino. Era successo anche lo scorso anno con Deddy.

In questi giorni, però, la piattaforma Witty TV ha mostrato dei video esclusivi riguardo il Natale e il Capodanno passato in casetta. E abbiamo notato che sia Mattia che Christian sono riapparsi. Questo significa che stanno bene. Purtroppo in nessuno dei due video c’è stata traccia di Crytical. Il cantante non si è proprio visto e quindi in tanti si sono chiesti se stia bene e se gli sia successo qualcosa.

Niente panico, perché finalmente abbiamo alcune notizie su di lui. A rispondere ai continui dubbi è stata infatti la madre, la signora Maria Grazia Casalino. Attraverso i social ha riferito che domenica 9 gennaio, giorno della puntata di Amici, rivedremo Crytical (vero nome Francesco).

La battuta sul “fantasma” è una citazione su come il rapper è stato ribattezzato sui social, dato che non si vedeva più.

La madre di Crytical non ha specificato cosa sia successo al figlio, ma molto probabilmente è stato davvero molto male considerando che oltre alla festa di Natale ha dovuto saltare anche quella di Capodanno. Possibile quindi che la registrazione sia stata rimandata a sabato 8 gennaio (era prevista per il 4 gennaio) proprio per permettere al cantante di essere presente.

