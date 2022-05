1 Quando escono gli album di Luigi e Alex

Domenica finalmente ci sarà la finale di Amici 21 dove conosceremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione del talent show. Intanto non mancano le notizie sui ragazzi della scuola e una riguarda la data di uscita degli album di Luigi e Alex, di cui sono state rivelate anche le copertine.

L’EP di debutto di Luigi ha come titolo il suo cognome, Strangis e uscirà il 3 giugno 2022. All’interno saranno contenuti ovviamente i pezzi che abbiamo conosciuto nella scuola di Amici 21 e chissà ci sia anche qualche sorpresa inedita. Staremo a vedere. Questa invece la copertina del disco. Un bel primo piano del giovane artista con uno sfondo tra il rosa e il fucsia dietro.

Copertina album Luigi – Amici 21

Anche il collega di Amici 21, Alex ci sono importanti novità. Il suo primo album si chiamerà Non siamo soli e la data d’uscita è venerdì 10 giugno 2022. La copertina scelta invece è la seguente. Anche in questo caso si è optato per un bel primo piano del cantante e a fare da sfondo un bel blu.

Copertina Alex – Amici 21

Insomma che ne pensate? Acquisterete i dischi di Luigi e Alex o solo uno dei due? Diteci la vostra nei commenti! Intanto ricordiamo che nei giorni scorsi proprio tra i due cantanti di Amici 21 è tornata la pace…