Qualche giorno fa a lasciare la scuola di Amici 21, a seguito di una sfida, è stata Cosmary. La ballerina così è tornata alla sua vita di sempre e dopo l’eliminazione è tornata sui social. Su Instagram la Fasanelli ha parlato del suo percorso, ringraziando tutte le persone che l’hanno aiutata e sostenuta in questi mesi. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono ancora incredula di tutto ciò che è successo, credo di non aver ancora metabolizzato di aver preso parte, anche se per poco , di un programma così bello. Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data, non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi. Porterò con me tutte le sue correzioni, i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso! Grazie a tutte le persone che si prendono cura di noi ragazzi in casetta, che senza farsi vedere fanno si che non ci manchi nulla. Ma sopratutto grazie a Maria per avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere”.