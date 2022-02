Amici 21, Crytical interrompe la sua esibizione

Nella puntata di domenica 20 febbraio 2022 di Amici 21 abbiamo visto una nuova gara di cover tra i ragazzi che ancora aspettano di passare alla fase Serale. A giudicare questa sfida Elodie, ex concorrente di Amici e artista amata da tutta Italia. Si sono esibiti Calma e Albe (entrambi all’ultimo posto con un 6), Aisha (al primo posto con 8 e mezzo) a pari merito con LDA. Al secondo posto, poi, Crytical con un 8 e Luigi al terzo con un 7.

Il piccolo inconveniente avuto da Crytical, fortunatamente per lui, non ha inficiato sul risultato. Ha comunque saputo appassionare la giudice e gli ha permesso di non andare a rischio eliminazione. Ma cosa è successo? Il cantante ha portato il brano “Spaccacuore” di Samuele Bersani. Ha, però, riscritto la seconda strofa in tema mitologico per parlare di un argomento che l’ha toccato molto da vicino. Forse per l’emozione, forse per la tensione del momento, il giovane artista si è bloccato non appena arrivato alla parte da lui scritta.

Un momento che ha fatto molto preoccupare il concorrente di Amici 21. Ha chiesto scusa più volte. Maria e la stessa Elodie gli hanno detto di non preoccuparsi e lui ha ricominciato a suonare il pianoforte e a esibirsi. Alla fine è stato circondato dagli applausi del pubblico. Si è poi alzato e si è scusato ancora una volta. La De Filippi l’ha mandato a posto con un: “Non preoccuparti“. E aveva ragione in quanto si è classificato a un’ottima posizione in classifica.

Cliccate QUI per rivedere la puntata completa e recuperare questo momento in particolare. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.