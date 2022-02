Chi è Elodie? Età, origini, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio la cantante Elodie. Tutte e news e curiosità sull’artista nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi: dall’età alla vita privata, per passare alla carriera, la doppia esperienza a Sanremo e dove seguirla sui social!

Chi è Elodie

Nome e Cognome: Elodie Di Patrizi (nota come Elodie)

Data di nascita: 3 maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 60 kg

Professione: cantante

Figli: Elodie non ha figli

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @elodie

Elodie biografia, età e altezza

Nata a Roma il 3 maggio 1990, Elodie Patrizi, la si conosce semplicemente con il nome Elodie. La sua età è di 31 anni.

Dalla sua biografia sappiamo che l’artista di origini romane è cresciuta da madre parigina e padre italiano, e ha un’altezza di 1 metro e 68 centimetri, mentre il peso corrisponde a 60 kg.

Ma ora andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e sul fidanzato.

Vita privata e fidanzato

Della vita privata di Elodie siamo riusciti a estrapolare alcune informazioni. Nel talent di Maria De Filippi, come ricorda anche Donna Glamour, aveva conosciuto Lele Esposito, cantante diventato poi suo fidanzato e con cui aveva intrapreso una relazione.

I due avevano continuato a frequentarsi anche dopo Amici e la loro storia d’amore sembrava destinata a durare. Nel 2017 però è giunta la notizia che la loro frequentazione era ormai giunta al capolinea. La coppia aveva deciso di chiudere definitivamente.

Successivamente la cantante ha avuto ritorno ad un ex fiamma, un fidanzato storico: il dj Andrea Maggino. Una storia però che non ha avuto grande seguito. La coppia infatti poco dopo, stando alle notizie di gossip, sembra essersi nuovamente sgretolata. In seguito, nel 2019, alcuni rumors la vogliono insieme a Mario Balotelli. Tuttavia, nell’estate dello stesso anno viene confermata la relazione con Marracash, poi conclusa. I due sono rimasti in buoni rapporti e lei ha preso parte anche al suo video musicale e alla copertina del disco del rapper.

Di seguito ecco dove è possibile seguire Elodie sui suoi profili social ufficiali.

Dove seguire Elodie: Instagram e profili social

Sono oltre 2 milioni i followers che da Amici a oggi sostengono Elodie su uno dei suoi profili social, ovvero Instagram. Un numero davvero molto importante per un’artista così giovane e talentuosa. Con i suoi fan la cantante condivide tutto il suo quotidiano, attraverso foto video e le ormai famose ‘storie’.

Proprio tramite il social network informa il pubblico dei progetti discografici in cui attualmente è coinvolta. Inoltre ha mandato gli utenti del web in visibilio dopo aver condiviso uno scatto molto sexy. Al secondo posto, tra i suoi social network, troviamo Facebook con più di 727 mila seguaci.

Infine, sull’account Twitter la troviamo con quasi 60 mila fan al seguito. Qui la cantante condivide principalmente video delle sue partecipazioni in radio e annuncia le sue nuove canzoni.

Carriera

Fin da piccola ha rincorso il desiderio di diventare famosa e da giovanissima ha deciso di trasferirsi a Lecce dove era fidanzata. Proprio qui ha cominciato ad esibirsi, facendosi conoscere come cantante. Questo l’ha dunque spinta a presentarsi prima ai casting di X Factor, dove viene scartata e poi ad Amici, anche qui inizialmente non viene considerata. La romana però non si è data per vinta e ha continuato a tentare, fino a che non è stata notata dai professori. Proprio grazie al programma di Maria De Filippi la giovane ha avuto modo di riuscire ad emergere e mettersi in mostra al grande pubblico.

Con talento e grande sacrificio ha raggiunto la fase del Serale del talent show, arrivando poi seconda. Lei, come molti altri, è un esempio di come Amici possa essere un vero e proprio trampolino di lancio per chi sogna di diventare famoso.

Da qui ha preso il via la sua carriera. Fabrizio Moro ha puntato forte su Elodie producendo il suo primo album, Un’altra vita, che ha avuto la certificazione del disco d’oro. Poi l’amicizia con Emma Marrone, autrice del brano sanremese del 2017, Tutta colpa mia, arrivando solo ottava.

Successivamente ha scalato le classifiche musicali con Nero Bali, pezzo dal sapore estivo in duetto con Michele Bravi e Gue Pequeno. Adesso ci riprova con Pensare Male, brano pop che canta al fianco di Stash dei The Kolors, e Margarita con Marracash.

A seguire ha collaborato con Myss Keta alla nuova versione de Le ragazze di Porta Venezia, con cui aveva già lavorato nel 2018, apparendo nel video di Monica. E ancora tra gli altri successi segnaliamo Guaranà o Ciclone. Poi la collaborazione con Carl Brave nel brano Parli Parli. A novembre 2020 è uscito il progetto natalizio This is Elodie.

Tra le altre belle collaborazioni impossibile non menzionare anche il duetto con Madame e Rkomi, con quest’ultimo ne La coda del diavolo. E ancora il singolo Vertigine e i coinvolgimento negli album di Elisa e Marracash. Ha avuto modo di interpretare anche se stessa nella pellicola Ti mangio il cuore.

Delle altre esperienze citiamo anche la sua presenza a Le Iene nel ruolo di co-conduttrice. Il suo monologo ha colpito tutti. Nel 2022 torna nella scuola di Amici 21 in veste di giudice per la gara tra i ragazzi.

Elodie a Sanremo

Tra i 24 concorrenti della settantesima edizione dei Festival di Sanremo 2020, c’è anche Elodie. La cantante sul palco dell’Ariston ha deciso di proporre il brano Andromeda, scritta da Mahmood (vincitore dello scorso Festival) e Dario Faini, autore di testi di tantissimi artisti del panorama musicale italiano. Per lei si tratta di un importante ritorno.

Nella serata dedicata alle cover si esibirà con il brano Adesso tu, insieme a Aeham Ahman.

A Sanremo Elodie si è classificata settima, ma la sua Andromeda ha scalato le classifiche musicali!

Un’altra occasione è arrivata nel 2021, quando Amadeus l’ha voluta fortemente come co-conduttrice insieme ad Amadeus. Qui la Di Patrizi ha stupito tutti con medley di altissimo livello e non solo!

Celebrity Hunted

Confermata nel cast di Celebrity Hunted, Elodie nel 2021 è stata protagonista di una nuova esperienza televisiva. Ecco tutti gli altri concorrenti:

Elodie è stata affiancata proprio alla cantante Myss Keta!

Novella 2000 © riproduzione riservata.