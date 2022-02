LDA dedica una canzone al suo fratellino ad Amici 21

Gigi D’Alessio, non molto tempo fa, è diventato papà per la quinta volta. La notizia della gravidanza era stata data l’anno scorso da Chi: “Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo“. Quando LDA, concorrente di Amici 21, ha scoperto della nascita del nuovo fratellino non poteva essere più che felice.

Su Instagram, infatti, ha commentato il post dell’annuncio della venuta al mondo con la scritta: “Ho due fratellini spettacolari“, messaggio seguito da tante emoji con gli occhi a cuore. Oggi, nella puntata di domenica 20 febbraio 2022, ha voluto dedicare un brano al piccolo Francesco. Esibendosi nella gara di cover davanti a Elodie, infatti, ha dichiarato:

Volevo riscrivere una strofa per fare una dedica a una persona che ancora non ho conosciuto e che spero di conoscere il prima possibile. Cioè, oddio. Magari finiamo questo percorso e poi…

Il concorrente di Amici 21 non è stato chiaro fin dall’inizio. Ha avuto bisogno dell’intervento di Maria De Filippi che lo ha sollecitato: “Puoi anche dire chi è, eh. Non è vietato dalla legge“. E allora LDA ha detto: “Mio fratello appena nato“. Ed ecco che ha iniziato a cantare una cover de “Le tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti. Il primo verso recita:

È nata un’altra stella nel mondo, peccato che ho soltanto due foto. Provo a cullarlo lontano in un sogno, non ci riesco perché ormai dormo poco. Giocherai coi giochi con cui giovavo anch’io. Ti darò ciò che in passato è stato mio. Aprirò i tuoi occhi come ha fatto Dio. Così da non fare gli errori che ho fatto io. Ti darò il mio mignolo per stringerlo. Regalarti il cuore per dipingerlo. Ricorda ci sarò…

Ecco la bellissima dedica di LDA al fratellino. QUI per il video.

Novella 2000 © riproduzione riservata.