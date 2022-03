Danshari è il nuovo inedito di Sissi ad Amici 2021

Oggi, 6 marzo 2022, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 21. Ci stiamo avvicinando al Serale e oltre alle esibizioni di coloro senza maglia abbiamo anche assistito a quelle degli allievi che hanno già il posto assicurato. Tra questi, per esempio, Sissi la quale ha presentato il suo nuovo inedito, Danshari, davanti ai rappresentati delle radio.

Lorella Cuccarini, a proposito del brano ha affermato: “Una canzone diversa, un nuovo volto di Sissi. Il titolo è Danshari, che è una sorta di tecnica diventata una filosofia. Cercare, in qualche modo, di fare spazio. Di buttare fuori tutto quello che non serve per ritrovare la propria pace interiore. Il pezzo racconta proprio questo stato d’animo“. (QUI per rivedere la puntata intera o il video in particolare). Alla fine dell’esibizione tutti l’hanno applaudita e le radio hanno dichiarato che trasmetteranno il brano nei prossimi giorni.

Lorella Cuccarini, alla fine, ha aggiunto qualcosa in più a proposito dell’allieva di Amici 21: “Sono molto contenta. Trovo davvero che questo pezzo sia molto forte radiofonicamente. Io l’ho sentito poche volte e sono bastate perché gira molto, molto bene“. Sissi, quindi, ha aggiunto: “Si tratta di un pezzo molto importante per il suo significato, almeno per me. Quindi, grazie mille. Non so che dire. Grazie“.

La puntata di Amici 21, oltre che su WittyTV, potrà essere recuperata anche Mediaset Infinity. Fateci sapere cosa pensate della canzone. Da mezzanotte sarà disponibile in tutti gli store. Continuate a seguirci per tante altre news.

