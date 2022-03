Il web contro la classifica sulle professioniste più belle ad Amici 21

Nel corso della puntata di Amici 21 del 6 marzo 2022, abbiamo visto la gara di canto giudicata da Cristiano Malgioglio. In seguito, poi, siamo passati a un video nel quale alcuni concorrenti sono stati filmati mentre stavano stilando la classifica delle ballerine professioniste più belle. Stiamo parlando di Christian, Nunzio e Leonardo. I tre danzatori, infatti, si sono ritrovati fuori dalla Casetta e uno di loro fa questa proposta.

Si parla, come possiamo vedere nel filmato (clicca QUI) di Beatrice. Quando a Nunzio viene fatto notare che è già fidanzata, lui risponde: “Vabbè, mica è sposata, si può sempre lasciare“. Per il ballerino di latino americano, perciò, si passa da Francesca a Giulia fino ad arrivare ad Elena. Christian, tuttavia, non è d’accordo perché ritiene che la D’Amario deve stare al primo posto e al secondo Francesca. Infine, Leonardo afferma: “Per me Francesca, Giulia ed Elena.

Tutti in studio hanno riso molto imbarazzati. Sia le professioniste di Amici 21, sia gli studenti in questione. Christian ha commentato: “Lo penso da quando sono nato. No, non me la levo dalla mente“. Nunzio, invece, quando Maria gli ha chiesto se volesse aggiungere altro sulla moglie del suo professore Raimondo Todaro, ha detto: “No, io sono oggettivo. Francesca è uno spettacolo per me“. Leonardo, infine: “No, sono tutte bellissime. Abbiamo fatto una bellissima figura…“.

Al web, però, non è piaciuto per nulla questo momento. C’è chi ha scritto: “Però raga, sinceramente arrivare a fare una classica è esagerato. Penso si siano sentite abbastanza in imbarazzo“. O ancora qualcuno ha affermato: “Lo ribadisco: questa classifica era vergognosa. LE DONNE NON SONO OGGETTI e soprattutto le ballerine professioniste sono tutte bellissime ma soprattutto BRAVISSIME e per la loro arte andrebbero giudicate.“.

Voi cosa ne pensate? Continuate a seguirci per tante altre news su Amici 21 e non solo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.