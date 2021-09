Cambio di programmazione per Amici 21

Poco più di una settimana fa è ufficialmente partito Amici 21, che sta già tenendo incollati davanti la tv migliaia di telespettatori. Come è noto attualmente il talent show sta andando in onda la domenica pomeriggio, per coprire il posto lasciato vuoto da Scene da un Matrimonio, il nuovo programma di Canale 5 che verrà condotto da Anna Tatangelo e che aveva subito uno slittamento a data da definirsi. La trasmissione di Maria De Filippi tuttavia anche di domenica sta ottenendo un successo straordinario e per questo motivo poco fa Mediaset ha fatto la sua scelta definitiva.

A seguito dei soddisfacenti ascolti, i vertici hanno deciso di fare restare Amici 21 ufficialmente collocato alla domenica pomeriggio. Ma quando andrà in onda dunque il nuovo programma di Anna Tatangelo? Grazie al comunicato rilasciato da Mediaset apprendiamo che Scene da un Matrimonio debutterà sabato 2 ottobre, prima di Verissimo. Ecco quanto si legge in merito:

“CONFERMATO IL NUOVO ASSETTO DEL POMERIGGIO DOMENICALE. “SCENE DA UN MATRIMONIO” DEBUTTA IN DAY TIME SABATO 2 OTTOBRE. A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, “Amici” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”. Quanto a “Scene da un matrimonio”, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre.”.

Tutto è dunque ufficiale. Amici 21 resta collocato alla domenica pomeriggio, mentre Anna Tatangelo debutta su Canale 5 con Scene da un Matrimonio sabato 2 ottobre. Alle due conduttrici dunque va il nostro più grande in bocca il lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.

