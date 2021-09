1 Le imitazioni di Valentina Nulli Augusti

Come sappiamo negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Valentina Nulli Augusti. L’ex volto di Temptation Island è infatti entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 lo scorso venerdì per avere un confronto con Tommaso Eletti. Nel corso del faccia a faccia i due si sono duramente scontrati, e naturalmente il web si è letteralmente diviso. Mentre in molti hanno difeso il gieffino, tanti altri hanno preso le parti della Nulli Augusti. Nel mentre anche alcuni concorrenti in casa hanno attaccato Valentina che ieri sera così ha deciso di tornare all’interno del loft per affrontare alcuni Vipponi.

L’ex di Tommaso si è così confrontata con Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Ma non solo. Poco dopo al di fuori delle mura dell’appartamento, la Nulli Augusti ed Eletti hanno nuovamente avuto modo di incontrarsi, ma anche stavolta tra i due c’è stata una forte lite.

Nel mentre sul web hanno iniziato a impazzare le imitazioni dell’arrivo di Valentina Nulli Augusti al Grande Fratello Vip 6, e diversi utenti hanno condiviso i loro divertenti video sui social.

Un post condiviso da (@_rametta)

Ecco un altro simpatico video di un’imitazione di Valentina:

Un post condiviso da VALENTINA BARBIERI (@valentina_barbieri)

Nel frattempo stanotte, dopo la fine della quinta puntata del Grande Fratello Vip 6, ad attaccare duramente Valentina Nulli Augusti è stata nientemeno che Katia Ricciarelli. Ma vediamo cosa è accaduto e le dichiarazioni della cantante lirica in merito.