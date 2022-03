1 La frecciatina dell’ex cantante di Amici 21

Nonostante manchino pochi giorni al Serale di Amici 21, e nonostante i cantanti e i ballerini siamo impegnati nella preparazione delle loro esibizioni, in queste ultime ore ci sono state alcune tensioni in casetta. Solo nel daytime di ieri infatti abbiamo assistito a un’accesa lite avvenuta tra LDA, Albe e Serena a causa delle pulizie. Non è la prima volta che i ragazzi si scontrano per via delle faccende domestiche, ma stavolta i toni si sono scaldati e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Tuttavia poco dopo la messa in onda della puntata, sui social è successo dell’altro che ha fatto subito discutere gli utenti.

A intervenire infatti è stata Elena Manuele, che come sappiamo per alcune settimane è stata un’allieva della scuola di Amici 21. La cantante inizialmente sembrava essere molto legata proprio a LDA, al punto che tra i due si è parlato anche di presunto flirt. A un tratto però tra loro c’è stata una forte lite, dovuta sempre a causa delle pulizie della casetta. Luca aveva così accusato Elena di non portare mai a termine le faccende a lei assegnate, e anche in quella circostanza i toni si erano scaldati. Adesso dopo aver visto la discussione tra il figlio di Gigi D’Alessio, Albe e Serena, proprio la Manuele è intervenuta su Twitter, lanciando quella che ai più è sembrata una frecciati a LDA. Queste le sue dichiarazioni:

“Karma. Se volete v’insegno la tecnica”.

Nonostante Elena non sia andata oltre nel commentare, in molti sono convinti che la cantante abbia voluto lanciare una frecciatina proprio a LDA. Nel mentre il cantante si prepara al Serale di Amici 21, e solo alcune ore fa è stata svelata la giuria della fase finale del talent show. In più hanno iniziato a circolare anche voci sulle presunte squadre. Rivediamo cosa sappiamo in merito.